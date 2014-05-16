Слушатели Академии МВД рассказали наманганским школьникам о буднях милиции

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. На днях слушатели Академии МВД Узбекистана побывали в гостях у учеников школы № 7 города Намангана. Гости рассказали школьникам об учебных и боевых буднях, ребятам помимо углубленного изучения юриспруденции, криминалистики и других специальных дисциплин приходится осваивать рукопашный бой, стрельбу из всех видов оружия, усиленно заниматься физической подготовкой.

Будущие офицеры милиции со знанием дела рассказали о негативном воздействии на организм ребенка алкоголя, табака и наркотиков, которые превращаются в глобальную угрозу. По данным ВОЗ, число наркоманов в мире превышает 210 миллионов, причем их численность с каждым годом возрастает на 15-20 процентов.

Было подчеркнуто, что в Узбекистане ведется систематическая работа по профилактике правонарушений, связанных с наркотиками и в этом деле участвуют многие службы, в том числе, и воины-пограничники, сотрудники таможни и милиции, общественность. Тем не менее, самоуспокоение тут просто недопустимо и следует сохранять бдительность.

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