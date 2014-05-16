Сельский музей хранит память о героях войны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. На днях в народном музее Тохтахон Рахимовой в села Шуркурган Наманганского района Наманганской области Узбекистана прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей. Воин-интернационалист Жамолиддин Рузикулов рассказал ребятам о героях войны из Шуркургана.

Ж. Рузикулов после школы работал табельщиком, служил в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, участвовал во многих операциях, в жестоком рукопашном бою он не просто остался жив, но и спас группу офицеров от неминуемой гибели. За это удостоился благодарности командования.

После армии он окончил сельскохозяйственный техникум и работал бригадиром, затем стал фермером, неизменно перевыполняет плановые задания, активно занимается благотворительностью и благоустройством.

"У меня там был друг Адхамжон из Таджикистана, мы мечтали мирно жить на гражданке, строили планы, собирались дружить семьями, но снайпер убил его за день-два до дембеля. До армии я занимался спортом, и это очень пригодилось: в ходе боев в горах возникают огромные физические нагрузки, знание приемов борьбы также помогало мне не раз. Так что, ребята, занимайтесь спортом и закаляйтесь, это вам пригодится в армии", – вспоминает Жамолиддин.

После беседы ребята осмотрели экспозицию, тут есть на что посмотреть. Т. Рахимова собирает экспонаты по всей Республике, их уже более 5 тысяч. А еще она пишет стихи, печатается в различных изданиях, создала в махалле библиотеку.

В числе уникальных экспонатов и старинные шахматы: офицеры при шпагах и в шляпах с плюмажем, мушкетеры заряжают оружие для стрельбы с колена, всадники несутся в атаку. Тематические экспозиции посвящены жизни и быту предков, ремеслам: гончарному искусству, вышиванию. Есть монеты ханских времен, царской России и советского периода, самовары, патефоны, посуда. Археологические находки с городища Ахсикент переносят нас в эпоху Бабура. Камышовым флягам для воды уже несколько веков, но они хорошо сохранились.

По словам Т. Рахимовой, самый древний и бесценный экспонат музея – рукопись гениального произведения Алишер Навои "Фархад и Ширин", предположительно в исполнении великого Бехзода, которая досталась ей от прадеда.

"Сейчас мы с грустью осознаем, насколько отдалился от нас тот славный День Победы – 9 мая 1945 года. В нашем селе практически не осталось ветеранов войны. Однако наш долг – донести память о героях, разбивших фашизм, до грядущих поколений, сохранить все, что можно. Мы постарались собрать экспонаты и информацию обо всех воинах Второй мировой войны", – говорит основательница музея.

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