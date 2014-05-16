В ИРЦ ФерГУ провели день открытых дверей

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. В Информационно-ресурсном центре Ферганского государственного университета 15 мая прошел день открытых дверей. Это мероприятие было организовано работниками центра и имело цель рассказать пришедшим о работе библиотекаря, о важности хранения и систематизирования информации.

Над составлением каталогов, научных методик, оказанием маркетинговых и информационных услуг, сохранением литературно-электронных фондов здесь работает 70 сотрудников с высшим и среднеспециальным образованием.

На сегодняшний день подобные образовательные организованы при всех вузах. Этот центр самый крупный в области и один из самых значимых в Узбекистане. В фондах находится более 811 тысяч книг. Кроме того здесь студенты и преподаватели могут всегда своевременно ознакомиться с новой прессой и научной периодикой.

Большое значение уделяется изучению иностранных языков пользователями центра. С этой целью создан клуб "Изучение редких книг", члены которого совместно читают и обсуждают литературу на иностранных языках – английском, немецком, корейском, японском.

В течение дня открытых дверей центр посетило более 150 человек. В основном это учащиеся академических лицеев и колледжей, которые только планируют стать студентами этого вуза.

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