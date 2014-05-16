В Фергане прошел турнир памяти

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая на стадионе "Нефтчи" прошел турнир по футболу. Он был посвящен памяти участников Второй мировой войны, воинов-интернационалистов и участников ликвидации последствий атомного взрыва на Чернобыльноской АЭС.

В турнире приняли участие команды из Ферганского государственного университета, Политехнического института, филиалов ТАТ и ТАТУ. Они мерялись силами в мини-футболе.

- Я хочу сказать о любительском спорте, который доступен всем, - говорит преподаватель ТАТУ Б.Холдаров, - Спорт играет большую роль в жизни молодежи. Он укрепляет здоровье, воспитывает характер, делает человека сильным и выносливым, закаляет организм. Кроме того, мне кажется, занятия спортом поднимают настроение.

По итогам первое место завоевала команда из ФерГУ, вторыми стали студенты ТАТУ и замкнули тройку лидеров члены команды Политехнического института. Победителям в торжественной обстановке вручили кубок, грамоты и ценные подарки. Также все участники получили памятные сувениры.

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