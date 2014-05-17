



Обсуждены актуальные вопросы узбекско-китайских отношений



ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. 16 мая в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Сунь Лицзе. Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-китайских отношений в контексте предстоящих политических контактов в двустороннем и многостороннем форматах, сообщает МИД Узбекистана. Это уже третий в текущем месяце визит главы китайской дипмиссии в МИД Узбекистана. Предыдущие визиты состоялись 2 и 13 мая. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи