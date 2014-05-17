Обсуждены актуальные вопросы узбекско-китайских отношений

Обсуждены актуальные вопросы узбекско-китайских отношений17.05.2014 11:27
ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. 16 мая в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Сунь Лицзе.
Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-китайских отношений в контексте предстоящих политических контактов в двустороннем и многостороннем форматах, сообщает МИД Узбекистана.
Это уже третий в текущем месяце визит главы китайской дипмиссии в МИД Узбекистана. Предыдущие визиты состоялись 2 и 13 мая.
УЗИНФОРМ