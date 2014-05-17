Сеятель разумного, доброго, вечного…

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ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. По приглашению попечительского совета школы № 163 города Ташкента Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан 14 мая приняло участие в юбилейном мероприятии, посвященном 60-летию учительницы русского языка и литературы Галины Манаенковой.

После окончания в 1974 году факультета русской филологии Ташкентского государственного педагогического института им. Низами Галина Ивановна 40 лет проработала в одной школе – учителем русского языка и литературы, и несколько лет – директором.

Коллектив школы и бывшие ее ученики тепло поблагодарили своего наставника за многолетний и неустанный труд на благо подрастающего поколения.

Представительство Россотрудничества отметило юбиляра благодарственным письмом "За вклад в развитие и поддержание русского языка и литературы", памятным подарком, а школе передало в дар мини-библиотеку и предоставило возможность бесплатного доступа к электронной базе российских периодических изданий по русскому языку, литературе и культуре России (ИВИС) и к электронной версии еженедельной газеты "Культура", рассказала пресс-служба представительства Россотрудничества в Ташкенте.

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