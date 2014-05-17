В РЦНК в Ташкенте отметили Международный день музеев

ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая в клубе-музее "Мангалочий дворик", расположенном в Российском центре науки и культуры в Ташкенте, отмечали Международный день музеев. Об этом сообщила пресс-служба РЦНК.

Поздравляя общественного директора клуба-музея "Мангалочий дворик" Альбину Маркевич, руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер пожелал успехов в работе по сохранению в Российском центре науки и культуры в Ташкенте экспозиции, посвященной Анне Ахматовой, и вручил благодарственное письмо "За многолетнюю культурно-просветительскую деятельность".

От имени представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан благодарственные письма были также направлены в Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого, Государственный музей истории Темуридов, Дом-музей Сергея Бородина, музей Тамары Ханум, музей имени Мухтара Ашрафи и Государственный музей имени Сергея Есенина.

Этот праздник появился в календаре в 1977 году, когда в Москве на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении такого культурного праздника. В этот день музеи в разных странах мира бесплатно открывают свои двери для всех желающих, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения. День музеев имеет определенную тему, в этом году этот праздник приурочен к Году культуры в России.

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