В Ташкенте отметили 60-летие Гаагской конвенции

ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. В рамках объявленного в России Года культуры 16 мая в Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялась презентация "Пакт Рериха. История и современность", приуроченная к 60-летию принятия Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов. В основу конвенции лег Пакт Рериха, принятый 15 апреля 1935 года в Вашингтоне, 80-летие которого будет отмечаться в будущем году.

Как сообщает пресс-служба РЦНК, презентацию провела председатель Ташкентского общества Рерихов Надежда Монасыпова. Она рассказала о том, что 15 апреля во Дворце Мира в Гааге открылась выставка "Пакт Рериха. История и современность". Выставка организована при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Посольства Российской Федерации в Королевстве Нидерландов и непосредственном участии Йеруна Вервлита, директора библиотеки Дворца Мира, которая является одним из крупнейших мировых книгохранилищ по вопросам международного публичного права.

Аналогичные выставки также прошли в Нижневартовске, Магнитогорске, Новокузнецке, Ростове-на-Дону и многих других городах России.

Надежда Монасыпова отметила, что ведется подготовка к проведению такой выставки и в Узбекистане.

После презентации зрители смогли ознакомиться с хроникально-документальным фильмом "Николай Рерих" производства студии "Киевнаучфильм", который был снят к 100-летию со дня рождения Н. Рериха.

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