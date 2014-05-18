Молодежь Фуркатского района за здоровое будущее

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. В рамках фестиваля "Биз буюк юрт фарзандларимиз" ("Мы - дети великой Родины"), а также отмечая Всемирный день семьи, 16 мая в социально-экономическом колледже Фуркатского района Ферганской области Узбекистана прошла молодежная акция "Мы за здоровый брак и супружество".

В рамках акции знаменитые мастера спорта провели мастер-классы и дружеские поединки. Среди молодежи региона и учащихся колледжа были организованы турниры по футболу, баскетболу, бадментону, настольному теннису и шахматам.

Кроме того, была организована выставка плакатов, подготовленных учащимися на тему борьбы со СПИДом и распространением наркотиков. Создатели каждого плаката подготовили презентацию своей идеи длительностью в пару минут.

Эту акцию вместе с ребятами провели актриса Узбектеатра Ойша Жураева, актер Узбектеатра Мехмонали Салимов, руководитель Ферганского областного отделения Республиканского института медицинской статистики О.Абдуллаев и врач областного наркологического диспансера С.Давлатаров.

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