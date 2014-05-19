Встреча трех поколений в Бувайде

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. В педагогическом колледже Бувайдинского района Ферганской области 17 мая прошла конференция на тему "Встреча трех поколений". Она была проведена по инициативе областного Кенгаша молодежного движения "Камолот".

В конференции приняли участие 400 человек из числа учащихся колледжа и молодежи региона, 20 преподавателей колледжей, лицеев и школ, 10 аксакалов региона. Кроме того, в качестве гостей ее посетили знаменитые спортсмены. Сюда приехал пятикратный чемпион Узбекистана и двухкратный чемпион Азии по карате Мехмонали Кодиров и его ученик Рустам Пулатов.

Собравшиеся обсуждали важность воспитания молодежи в рамках почитания старших, необходимость изучения мировой и государственной истории, как основы понимания происходящего. Молодые участники подготовили доклады о своих достижениях в сфере инновационных технологий, рассказали о работе, проделанной на пути создания собственного сайта на просторах узнета.

Также с трибуны выступил Мехмонали Кодиров. Он рассказал, какое важное место в жизни человека занимает спорт. По его словам, спорт развивает физический и моральный дух, позволяет держать под контролем эмоции и быть успешным.

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