Честные продавцы Бувайды

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 17 мая в Бувайдинском районе в частных предприятиях "Феруза", "Икбол савдо грант", "Телман савдо грант" сотрудники отдела пропаганды провели рейд "Честный продавец".

В ходе рейда крупных нарушений не обнаружили. Одному предприятию сделали предупреждение в связи с тем, что в полной мере не работала функция оплаты пластиковой картой, работающей в онлайн-режиме.

Кроме того, члены комиссии пообщались с покупателями региона и выслушали их претензии относительно работы сферы торговли и предоставления услуг. Местные жители рассказали гостям об особенностях региона и пригласили отведать плов.

- Рейды, проводимые в нашем регионе, дают очень хороший результат, - рассказывает старожил махалли Одина буви. – С того времени, как их начали практиковать, стало намного меньше проблем, например, с оплатой пластиковой картой. Я человек пожилой и мне неудобно носить все деньги с собой, а с пластиковой картой я могу купить понравившуюся мне вещь сразу. Например, недавно купила недавно рожденному правнуку трикотажный костюм местного производства и очень дешево. Оплатила через терминал без каких-либо осложнений.

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