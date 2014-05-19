Депутаты встретились с молодежью в Учкуприке

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. В здании хокимията Учкуприкского района и в средней школе №4 в субботу прошли встречи депутатов с молодежью.

Главной темой мероприятия стала "Депутат и молодежь". Пообщаться с ребятами приехала депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Мавлюда Алимова. Также по приглашению регион посетили член нижней палаты национального парламента Зилола Собирова и депутат Ферганского городского Кенгаша народных депутатов П.Отакулов.

В беседах приняло участие больше трехсот человек, среди которых есть преподаватели, учащиеся и их родители, представители махаллинских сходов и активисты районного Кенгаша молодежной организации Камолот.

- Подобные встречи играют огромную роль в формировании правильных политических взглядов нашей молодежи, - говорит преподаватель Нозимахон Турсунова. – Кроме того, это также помогает депутатам услышать мнение и проблемы простых ребят, их надежды и просьбы. Учащиеся с удовольствием задают вопросы и после будут долго в компаниях обсуждать полученные ответы.

По окончании встречи ребята подарили депутатам приготовленные сувениры и поблагодарили за интересный разговор.

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