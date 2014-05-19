В Фергане прошел гала-концерт в честь завершения фестиваля

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. Грандиозным гала-концертом 17 мая завершился республиканский молодежный фестиваль "Биз буюк юрт фарзандларимиз" ("Мы - дети великой Родины") в Фергане. Выступления прошли на сцене амфитеатра при полном аншлаге.

Праздничная программа началась с приветственных слов заместителя хокима области, председателя областного Комитета женщин Мавлюды Ходжаевой. Она поблагодарила гостей за приезд в область и помощь в проведении фестиваля.

Со сцены звучали песни знаменитых эстрадных певцов. Для собравшихся выступали Нодира Абдурахмонова, Достон Убайдуллаев, Ильхом Фармонов, Наргиза Абдуллаева, Асриддин Эргашев, Отабек Рустамов и группа "Шод", Шухрат Умаров, Дониер Насыров и многие другие.

Концертная программа была рассчитана на два часа, но, учитывая интерес зрителей, затянулась почти на два с половиной часа. Зрители овациями встречали своих кумиров.

Во время концерта также наградили победителей различных соревнований и смотров, проведенных в рамках фестиваля. Им вручили грамоты и ценные подарки.

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