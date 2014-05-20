В Намангане прошел "круглый стол" о роли СМИ в реализации Госпрограммы "Год здорового ребенка"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. В субботу в зале заседаний Наманганского регионального отделения Независимого института мониторинга формирования гражданского общества (НИМФОГО) состоялся "круглый стол" на тему "Роль и место СМИ в реализации Государственной программы "Год здорового ребенка".

Данное мероприятие, проведенное НИМФОГО при участии областного управления Узбекского агентства по печати и информации и областного отделения Творческого союза журналистов Узбекистана, стало вторым этапом в серии обучающих мероприятий для региональных журналистов, проводимых НИМФОГО совместно с Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана.

Главной целью "круглого стола", в котором приняли участие представители органов государственной власти и управления, сотрудники общественных организаций и журналисты региональных СМИ, явилось обсуждение вопросов обеспечения оперативного, качественного, всестороннего освещения хода реализации первостепенных задач, обозначенных Президентом Исламом Каримовым в Государственной программе "Год здорового ребенка", установления посредством СМИ эффективного общественного контроля над реализацией приоритетных направлений социально-экономического развития, укрепления методологической базы для дальнейшего совершенствования профессионального мастерства журналистов в комплексоном освещении проводимых реформ.

В ходе "круглого стола" его участники были подробно проинформированы о деятельности региональных отделений ряда министерств и ведомств, на которые возложена ответственность за выполнение задач, обозначенных в Государственной программе.

С докладами выступили руководитель НИМФОГО Зафаржон Худайбердиев, председатель областного отделения Творческого союза журналистов Узбекистана Рахимжон Ирисов, начальник областного управления по печати и информации Равшан Мирзаолимов, руководитель секретариата по делам материнства и детства областного хокимията Хилола Юсупова, представители народного образования, здравоохранения, управления юстиции и другие.

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