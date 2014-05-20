Узбекистанцы могут рассказать о Первой мировой войне

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга (Россия) в рамках работы с соотечественниками за рубежом объявляет о старте литературного конкурса "Первая мировая война в произведениях российских соотечественников".

Как сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества в Ташкенте, в творческом состязании могут принять и узбекистанцы.

Конкурс приурочен к одной из важнейших для России и мира в целом дате – 100-летию начала Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.).

Жанры конкурсных работ: проза, поэзия, эссеистика. Объем – не более одного авторского листа. Прием работ осуществляется до 30 июня 2014 года .

Подробности условий – на официальном сайте Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

В июле 2014 года экспертное жюри подведет итоги конкурса и отберет лучшие работы для публикации в специально изданном сборнике.

Его презентация планируется в рамках проведения Всемирной тематической конференции соотечественников "Первая мировая война и судьбы российских соотечественников", проводимой в Москве в ноябре 2014 года, а также в рамках мероприятий Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, в том числе за рубежом.

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