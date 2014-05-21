Наркомания – чума века

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. 20 мая в городе Бухаре состоялся региональный семинар-тренинг, организованный Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане совместно с Национальным информационно-аналитическим центром по контролю за наркотиками при Кабинете Министров Узбекистана.

Цель мероприятия заключалась в повышении квалификации секретарей городских и районных комиссий по контролю за наркотиками Бухарской и Навоийской областей, а также разъяснение методов взаимодействия комиссий по контролю за наркотиками с правоохранительными органами в регионе.

В мероприятии приняли участие представители НИАЦКН, секретари областных, городских и районных комиссий по контролю за наркотиками Навоийской и Бухарской областей, представители Бухарского областного благотворительного фонда "Махалля", областного Кенгаша ОДМ "Камолот", УВД, УГТК, наркологического диспансера, вузов, областного центра по борьбе против СПИД и другие.

В ходе семинара, представители НИАЦКН, УВД, УГТК, областного наркологического диспансера, областного фонда "Махалля", Информационно-аналитического отдела прочитали доклады о функциональных обязанностях государственной комиссии по контролю за наркотиками, взаимодействии с УГТК, УВД, пограничными ведомствами по борьбе за незаконным оборотам наркотиков в регионе, о профилактических работах по предотвращению наркотических преступлений. Также организаторы разъяснили секретарям областных, городских и районных комиссий по контролю за наркотиками основные критерии подготовки аналитических материалов по вопросам контроля за наркотиками, поступающие со стороны правоохранительных органов и делопроизводства.

В ходе семинара представители НИАЦКН провели практические занятия для участников и были обсуждены другие актуальные проблемы, стоящие перед секретарями городских и районных комиссий по контролю за наркотиками двух областей.

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