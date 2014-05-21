В Шанхае прошли узбекско-китайские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. 20 мая Президент Узбекистана Ислам Каримов, находящийся с визитом в Шанхае, где проходит заседание 4-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на уровне глав государств и правительств, провел встречу с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем, в ходе которой лидеры государств обсудили текущее положение и перспективы развития межгосударственного сотрудничества, ход реализации достигнутых ранее договоренностей.

Приоритетными направлениями укрепления узбекско-китайского партнерства были названы расширение сотрудничества в политической сфере, как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, развитие торговых и экономических связей, взаимодействия в сфере ТЭК, промышленности, высоких технологий, телекоммуникаций, здравоохранения, реализация совместных инвестиционных проектов, строительство железнодорожных и газотранспортных маршрутов, укрепление культурно-гуманитарных связей.

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