Авиамоделисты из столицы стали лучшими

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. В Намангане в воскресенье завершились чемпионат и первенство Узбекистана по авиамоделированию. В них силами померились около ста спортсменов из областей Республики и Ташкента.

В чемпионате победил представитель столицы Сергей Святный. Алишер Мирзаев из Ферганы удостоился серебряной медали, а другой столичный спортсмен Геннадий Голотин – бронзовой награды.

В состязаниях первенства страны по кордовым моделям сильнейшим стал Захириддин Зайниддинов из Ферганы. Оставшиеся призовые места заняли Бобур Абдуллаев и Мухиддин Умаров из Андижана.

Первое место в общекомандном зачете заняли столичные спортсмены, представители Ферганской области – второе место, хозяева соревнований – третье.

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