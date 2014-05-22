



В Намангане прошел показ мод от фирмы "Машхура"



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. Настоящим показом мод сезона весна – лето-2014 стал прошедший в понедельник в Наманганском колледже искусств 20-летний юбилей фирмы "Машхура". Эта фирма занимается обучением девушек шитью одежды и элитных занавесок, кулинарному искусству, навыкам оказания медицинской помощи, создания стильного макияжа и причесок. В Намангане также имеется филиал данной фирмы, которым на протяжении 18 лет руководит Дильбар Абдуллаева. В этот день на сцене большого актового зала колледжа ученицы фирмы продемонстрировали сразу несколько тематических коллекций, сшитых своими руками. Это национальные и европейские наряды, вязаные изделия, европейские и национальные свадебные и вечерние платья. Своими выступлениями праздник украсили ансамбль дойристов, а также студент 3 курса, лауреат конкурса "Золотое кольцо" (Суздаль, Россия) Абдулазиз Хамидханов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи