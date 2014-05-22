Юные ораторы состязались в посольстве Германии

ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. 19 мая в Посольстве Федеративной Республики Германия в Ташкенте в седьмой раз состоялся конкурс ораторского искусства на немецком языке среди студентов, изучающих немецкий язык, со всего Узбекистана.

Об этом рассказывает отдел культуры и прессы диппредставительства ФРГ в Узбекистане.

Как и в прошлые 6 лет, посольство провело республиканский конкурс ораторского искусства, в котором смогли принять участие студенты, изучающие немецкий язык со всего Узбекистана. Первый отборочный тур проводился в 16 вузах, победители которых были приглашены в посольство Германии для участия в финале.

В рамках нынешнего конкурса посольство Германии предоставило участникам на выбор три актуальные темы из области литературы: трагедия Гете "Фауст", "конкретная поэзия" (произведения таких поэтов, как Эрнст Яндль и Кристиан Моргенштерн) и классические баллады ("Джон Мейнард" Фонтане, "Огненный всадник" Мёрике, "Порука" Шиллера, "Мальчик на болоте" Анетты Дросте-Хюльсхофф).

В рамках конкурса 16 финалистов делали пятиминутный доклад по одной из трех тем и отвечали на критические вопросы жюри, состоящего из четырех человек. В этом году в него входили: Мелани Мольтманн – руководитель отдела культуры и прессы посольства Германии в Ташкенте, Лючия Грюних – заместитель руководителя отделов культуры и прессы посольства, Мара Шталь – лектор в Узбекском государственном университете мировых языков, а также Герт Вегмарсхауз – лектор Национального университета Узбекистана.

При этом оценивались уровень языковых знаний, риторика, а также внутреннее содержание и оригинальность речи по выбранной теме.

Победителем конкурса в этом году стал Бобомурод Мухиддинов – студент второго курса Университета мировой экономики и дипломатии. Второе место заняла Анастасия Корсакова – студентка третьего курса Узбекского государственного университета мировых языков, а третье место поделили между собой Шоира Ходжихонова — студентка четвертого курса Ферганского государственного университета и Азиза Хотамова — студентка третьего курса Бухарского государственного университета.

Все участники и победители получили призы, состоящие из книг и аудиодисков, вечером того же дня во время праздничного ужина у руководителя отдела культуры, госпожи Мелани Мольтманн.

Цель ежегодного конкурса – способствовать развитию немецкого языка в Узбекистане. Молодые участники должны изложить свое мнение по определенной теме на немецком языке, отмечается в сообщении посольства.

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