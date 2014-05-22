Представительство Россотрудничества приняло участие в фестивале книголюбов

ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. 20 мая в Национальном парке имени Алишера Навои в Ташкенте впервые прошел фестиваль книголюбов "Книга нас объединяет". В мероприятии участвовало Представительство Россотрудничества в Узбекистане.

В приветственной речи министр народного образования Республики Узбекистан Улугбек Иноятов назвал фестиваль хорошим начинанием, которое будет продолжаться и развиваться при поддержке Министерства.

Председатель РИКЦ Насреддин Мухаммадиев вручил почетным гостям мероприятия книгу "Признание", в которой опубликованы стихотворения поэтов национальных диаспор, которые проживают на территории Узбекистана. Большинство поэтов, представленных в сборнике, являются российскими соотечественниками, поэтому он издан при финансовой поддержке посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан.

Обращение руководителя Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан предваряло выступление детской хореографической студии "Потешки", действующей при Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Ташкенте. Юные соотечественники, выступавшие первыми, исполнили динамичный "Русский танец".

Обращаясь к гостям фестиваля, Валерий Кайер подчеркнул, что в XXI веке особенно актуальна популяризация чтения именно книг среди детей и молодежи. Символично, что фестиваль "Книга нас объединяет" проводится в преддверии больших праздников – Дня славянской письменности и культуры и 215-летия со дня рождения А. С. Пушкина, которые совместно с культурными центрами Ташкента будут широко отмечаться в РЦНК. Он пригласил всех на празднование Дня славянской письменности и культуры и предстоящий по этому случаю концерт, который состоится 23 мая в Российском центре науки и культуры в Ташкенте. А юным участникам фестиваля предложил принять участие в конкурсах: "Мир детского творчества" и "Читая Пушкина", проводимый совместно с Республиканской детской библиотекой.

В заключение Валерий Кайер поблагодарил организаторов праздника и лично министра народного образования за приглашение принять участие в работе фестиваля и добавил, что в следующем году Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан готово выступить соорганизатором, сформировать экспозицию детских книг из фонда библиотеки РЦНК и пригласить на праздник книги российские издательства.

Концерт продолжился выступлениями творческих и танцевальных коллективов Украинского, Белорусского, Татарского, Азербайджанского, Казахского, Польского, Греческого и Корейского культурных центров.

Организаторами мероприятия выступили Министерство народного образования Республики Узбекистан, Республиканская детская библиотека, Республиканский интернациональный культурный центр (РИКЦ), Республиканский центр пропаганды духовности.

В качестве почетных гостей на фестиваль были приглашены председатель Союза писателей, народный писатель Узбекистана Мухаммад Али и руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер, а также выдающиеся деятели культуры Узбекистана.

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