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Представительство Россотрудничества начало отмечать День славянской письменности и культуры
23.05.2014 11:20

ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. В преддверии празднования Дня славянской письменности и культуры (24 мая) в Ташкенте дан старт циклу мероприятий, посвященных этому празднику.

Как сообщает пресс-служба представительства, 22 мая руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер принял участие в 7-х научно-просветительских чтениях "Просвещение – Православие – Восток" памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые проводились просветительским отделом Ташкентской и Узбекистанской Епархии.

В своем выступлении он отметил, что День славянской письменности и культуры — это, прежде всего праздник объединения славянских народов для сохранения духовного и культурного наследия. Православная церковь в эти дни чтит память равноапостольных святых Кирилла и Мефодия, увековеченных созданной ими славянской азбукой и письменностью. Наконец, это большой просветительский праздник, поскольку успешное становление и развитие национальных культур, школ и науки стало возможным также благодаря великой исторической миссии святых Кирилла и Мефодия.

Участникам чтений было зачитано обращение и поздравление с предстоящим праздником главы Среднеазиатского митрополичьего округа, Митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия.

В работе конференции приняли участие сотрудники Института истории при Академии наук Узбекистана, писатели, общественные деятели, преподаватели и студенты Ташкентской духовной семинарии. В этот раз участники чтений обсудили вопросы преподавания гуманитарных предметов, формирования нравственных ценностей у молодежи, а также современные тенденции развития русского языка и литературы.

Празднование Дня славянской письменности и культуры продолжилось в клубе-музее "Мангалочий дворик", действующем при Российском центре науки и культуры в Ташкенте. В литературной композиции "На встречу Дня славянской письменности" приняли участие активисты клуба, филологи и поэты города. Они представили биографический обзор жизни братьев Кирилла и Мефодия, уделив особое внимание вкладу создателей азбуки в развитие русской речи и культуры. Основой для дискуссии послужила книга известного ташкентского филолога Сергея Зинина "Кирилл и Мефодий".

Цикл мероприятий продолжится праздничным концертом, который пройдет в Российском центре науки и культуры в Ташкенте 23 мая.

УЗИНФОРМ

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