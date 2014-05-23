В рамках реализации Госпрограммы "Год здорового ребенка"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. 22 мая в Бухаре прошла конференция на тему "Роль и задачи СМИ в реализации Государственной программы "Год здорового ребенка", организованная по инициативе Бухарского РО НИМФОГО совместно с Бухарским областным ТСЖУ.

Мероприятие было нацелено на обсуждение вопросов объективного освещения в СМИ региона хода реализации в области государственной программы "Год здорового ребенка", а также в усилении ответственности журналистов в осуществлении общественного контроля за деятельностью местных органов государственной власти и управления, общественных организаций в данном направлении.

В нем приняли участие представители областного управления народного образования, управления юстиции, председатели областных общественного благотворительного фонда "Махалла", отделения Комитета женщин Узбекистана, филиала Республиканского центра репродуктивного здоровья, отделения ТСЖУ, сотрудники РО НИМФОГО, общественных организаций и журналисты.

В ходе мероприятия докладчики проинформировали журналистов о проводимой ими работе по реализации областной программы "Год здорового ребенка", стоящих перед ними задачах, а также выдвинули рекомендации по качественному освещению в СМИ хода данного процесса.

Представители Бухарского РО НИМФОГО разъяснили основные цели и задачи, ответственность журналистов в объективном освещении работы органов государственной власти и управления в выполнении областной программы. Также участникам были представлены итоги анализа публикаций периодических изданий региона, отмечены слабые стороны и даны рекомендации по их усилению.

В ходе дискуссии журналисты подняли вопросы по организации работы государственных органов по информированию общественности о своей деятельности, проведении различных мероприятий, в том числе, с оповещением населения. Также была оценена работа самих журналистов и отмечалось, что им необходимо постоянно изучать общественное мнение, в материалах нужно предоставлять позиции граждан.

УЗИНФОРМ