



Хлопкопереработчики Мингбулака готовятся к новому сезону



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Коллектив хлопкоочистительного акционерного общества "Гулбог пахта тозалаш" Мингбулакского района Наманганской области Узбекистана готовятся к новому сезону: проводят техническое обслуживание и ремонт оборудования, производственных помещений. При этом особое внимание уделяется пожарной безопасности, укомплектованию пожарных щитов огнетушителями и первичными средствами пожаротушения, что позволит предотвратить опасные эксцессы. Стоит сказать, что коллектив этого предприятия неплохо поработал в начале этого года на переработке урожая 2013 года. Приведем только два показателя: за рубеж экспортировано 8759 тонн хлопкового волокна, партнеры из Ташбулакского маслоэкстракционного завода получили около 11,3 тысяч тонн хлопковых семян. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи