Спортивные объекты в Намангане – в полной готовности к играм "Баркамол авлод"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. На сегодняшний день, меньше чем за неделю до открытия игр "Баркамол авлод", все стадионы и спортивные объекты Намангана готовы к проведению этих престижных состязаний студентов колледжей и лицеев.

Стадион "Навбахор", где пройдут торжественное открытие, и заключительные мероприятия спортивных игр, капитально реконструирован, проведены масштабные работы по благоустройству его территории. На стадионе, рассчитанном на 22 тысячи зрительских мест, созданы все условия для проведения спортивных игр "Баркамол авлод" на самом высоком уровне.

По словам заместителя начальника Наманганского областного управления по делам культуры и спорта Ильхомжона Мирзабоева, в финальном этапе соревнований примут участие свыше 1400 спортсменов, тренеров и судей. В составе сборной Наманганской области будет 97 человек.

"Соревнования финального этапа "Бракамол авлод-2014" будут проводиться на самых крупных и современных спортивных объектах нашей области. Это – спортивная база Наманганского колледжа олимпийского резерва, теннисный корт "Дустлик", спортивный объект "Баркамол авлод", а также школа высшего спортивного мастерства. Спортивный зал Наманганского инженерно-педагогического института капитально отремонтирован и оснащен современным спортивным оборудованием. Другие спортивные объекты, на которых будут проводиться состязания в программе Игр, обрели готовность номер один", – говорит И. Мирзабоев.

Он отмечает, что для обеспечения достойного выступления сборных команд Наманганской области Узбекистана в финальном этапе спортивных игр "Баркамол авлод-2014" разработана специальная программа. В Намангане заключительные тренировки проводят баскетболисты, боксеры, легкоатлеты, гимнастки, шахматисты, борцы вольного и греко-римского стиля, таэквондисты (WTF). В Чартакском районе тренируется сборная юношей по волейболу, в Учкурганском – юношеская сборная области по гандболу, в Чустском – по настольному теннису, в Янгикурганском – волейболистки, в Касансайском – гандболистки, а штангистки проводят учебно-тренировочный сбор в Чирчике (Ташкентская область).

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