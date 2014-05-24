В рамках подготовки к парламентским выборам

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. 22 мая в зале заседаний Бухарского областного Кенгаша УзЛиДеП состоялся семинар на тему "Подготовка менеджеров по линии избирательных технологий", организованный Бухарским областным Кенгашем УзЛиДеП.

Цель мероприятия – отбор и подготовка политтехнологов для предвыборного штаба областного Кенгаша УзЛиДеП, обучение методам реализации программы политического Кенгаша партии по организации и проведению предвыборной кампании.

В мероприятии участвовали представители районных и городских Кенгашей партии, члены и активисты партии, представители РО НИМФОГО.

В ходе семинара специалисты разъяснили важность политических технологий в проведении предвыборных кампаний, проинформировали о приоритетных мерах по организации выборов, законодательных основах выборов в Республике Узбекистан, а также о западных стандартах по формированию правительственной и парламентской власти. Исходя из вышеуказанных направлений, специалисты провели несколько тренингов для участников по применению политических технологий.

Участники задали вопросы, касающиеся способности подготовленного политтехнолога во время выборов на местных Кенгашах народных депутатов обеспечить прозрачность выборов и предотвратить вмешательство в избирательный процесс местных органов власти. Специалисты ответили на эти вопросы в полном объеме и разъяснили конкретные механизмы по повышению авторитета кандидатов в депутаты.

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