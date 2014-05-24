"Роль молодежных крыльев в формировании гражданского общества"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 22 мая в зале заседаний Бухарского городского управления народного образования по инициативе областного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш" был организован практический семинар, нацеленный на ознакомление его участников с нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, поддерживающими деятельность молодежи, обсуждение проблем, с которыми сталкиваются молодые предприниматели при организации своей деятельности.

В мероприятии участвовали руководители "молодежного крыла" областного Кенгаша, выпускники Бухарского государственного университета, работники городского народного образования и СМИ.

В рамках семинара выступившие проинформировали участников о проводимой политике со стороны Президента страны и правительства, направленной на повышение правовой культуры молодежи и их активность в общественно-политической сфере. Докладчики также разъяснили суть и значение доклада главы государства "Углубление демократических реформ и формирование демократического общества – основа будущего Узбекистана", озвученного на торжественном собрании, посвященном 21-й годовщине Конституции страны, в частности, по части активизации деятельности политических партии.

Также в ходе мероприятия была отмечена необходимость противодействия "поп-культуре" при помощи национальной литературы. Кроме этого, была поднята актуальная проблема чрезмерного увлечения молодежи компьютерными играми. И в целях предотвращения негативного влияния компьютерных игр на психику молодого поколения было предложено расширить информационные порталы, содержащие спортивные, культурные, обучающие рубрики, способствующие развитию интеллектуальных, творческих способностей и расширению знаний молодежи об отечественной, а также зарубежной истории и культуре.

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