Праздник книги и духовности состоялся в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. В сквере НамГУ в пятницу состоялась книжная выставка, посвященная 374-летию со дня рождения великого наманганского поэта Боборахима Машраба. Церемонию открытия провел депутат Олий Мажлиса Узбекистана, поэт Зиёвиддин Мансуров.

Начальник областного управления печати и информации Р.Мирзаолимов, директор областного краеведческого музея Иброхим Юсупов, помощник хокима области по духовно-просветительской работе Тохиржон Дедаханов и другие отметили значение книги в воспитании духовности, успехи в развитии полиграфии, которые можно было увидеть воочию.

Работники областных отделений ООО "Уздавкитобтаъминот", "Шарк зиёкори", информационно-библиотечного центра имени Нодиры и областного ИРЦ, ряда учебных заведений представили богатейший выбор различной литературы, качество печати и дизайн книг отвечают мировым стандартам.

Праздник книги продолжили и научно-практический семинар и состязания поэтов, проводимые в рамках недели Машрабхонлик. Вел их председатель областного отделения Союза писателей Узбекистана Джамолиддин Муслим, звучали строки бессмертных произведений Машраба, о неиссякаемом творчестве великого земляка говорили маститые литераторы.

В мероприятиях приняла участие и выступила заместитель хокима области Манзура Азизова.

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