В Ташкенте пройдут узбекско-латвийские переговоры на высшем уровне

ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. 27-29 мая Узбекистан с официальным визитом посетит Президент Латвийской Республики Андрис Берзиньш. Визит будет предпринят по приглашению Президента Узбекистана Ислама Каримова.

В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

По итогам переговоров планируется принять Совместное заявление глав двух стран, также будет подписан ряд узбекско-латвийских документов по сотрудничеству в различных сферах, сообщает МИД Узбекистана.

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