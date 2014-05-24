Концерт ко Дню славянской письменности прошел в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Череда торжеств, посвященная празднованию Дня славянской письменности и культуры, продолжается. 23 мая на славянском отделении факультета зарубежной филологии Национального университета Узбекистана прошло традиционное заседание "круглого стола", посвященное Дню славянской письменности и культуры, в котором приняли участие заведующие кафедрами русского языкознания и зарубежного литературоведения, представители Ресурсного центра, Ташкентского объединения преподавателей русского языка и литературы (ТОПРЯЛ) и Русского культурного центра.

Как сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане, студенты 2 и 3 курсов филологического факультета представили доклады на темы: "Образ славянских первоучителей Кирилла и Мефодия в искусстве", "Повесть временных лет" в переводе на русский и украинский языки, "Краковский "Октоих" – первая кириллическая инкунабула" и другие, выразительно прочитали стихотворения М.Ю.Лермонтова на украинском и болгарском языках. Также в рамках форума состоялась книжная выставка раритетных изданий старославянской письменности, предоставленных библиотекой имени Л.Н.Толстого города Ташкента.

Вечером того же дня в Российском центре науки и культуры соотечественники, а также руководство украинского, белорусского, польского и греческого культурных центров, собрались на праздничный концерт, в котором приняли участие танцевальные коллективы данных культурных центров.

Открывая мероприятие, руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер отметил, что День славянской письменности и культуры – это не просто дань памяти основателям славянской письменности Кириллу и Мефодию, но и символ единства славянских народов, их неразрывной исторической связи и общего культурного наследия. Праздник был возрожден в России в 1986 году, а в 1991 году он приобрел статус государственного. День великих просветителей ежегодно объединяет ученых, писателей и деятелей культуры многих стран.

Далее слово было предоставлено проректору Ташкентской духовной семинарии протоирею Сергию Стаценко. По его словам, братья-просветители Кирилл и Мефодий, сами того не осознавая, совершили подвиг, ибо они сохранили славянскую культуру, сохранив письменность и язык. Исполняя свою научно-просветительскую миссию, они стали связующим звеном между западной и восточной цивилизацией.

В этот день в Российском центре науки и культуры звучали песни и были исполнены танцы разных славянских народов: украинские песни "Хуторянка" и "Нэси Галя воду", белорусская "Тече вода у ярок", русские "Маруся" и "Колокола России", и даже сербская "Яко далеко". Танцевальный коллектив Греческого культурного центра представил танец "Сертаки". Юные участники ансамбля "Триумф" при Доме культуры ТТЗ выступили с ярким динамичным танцем "Калинка".

В концерте также приняли участие хореографические студии Российского центра науки и культуры в Ташкенте: младшая группа "Потешки" выступила с танцем "Полька", а старшие "Экспромты" исполнили веселую "Кадриль".

Хоровой коллектив Ташкентской и Среднеазиатской Епархии "Благовест" исполнил "Гимн святым равноапостольным Кириллу и Мефодию".

После концерта гости могли ознакомиться с фотовыставками "Русская учебная книга XVII – XVIII веков" и "Создатели славянской азбуки святые Кирилл и Мефодий" и книжной экспозицией "Славянские просветители Кирилл и Мефодий", развернутыми во внутреннем дворике РЦНК. Живой интерес вызвала выставка кукол ручной работы "Костюмы российских губерний", организованная партнером Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан артбюро "Колибри".

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