



Узбекистан и Израиль обсудят актуальные вопросы развития межгосударственных отношений



ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. Делегация Министерства иностранных дел Узбекистана отправится с визитом в Израиль, где 27 мая состоится очередной раунд политических консультаций между представителями МИД обоих государств. Напомним, что дипломатические отношения между Израилем и Узбекистаном были установлены 21 февраля 1992 года. На сегодняшний день в МВЭСИТ Узбекистана аккредитованы представительства 3 израильских компаний. В Узбекистане действует 37 предприятий с участием израильского капитала (в т.ч. 6 - со 100% иностранным капиталом) в сферах производства потребительских товаров, химической и фармацевтической продукций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи