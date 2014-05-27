В рамках программы по борьбе с туберкулезом

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. В конце прошлой недели Бухару посетили представители Всемирной организации здравоохранения в Узбекистане в рамках расширенного обзора по выполнению Национальной программы по борьбе с туберкулезом в соответствии с "Двухгодичным соглашением о сотрудничестве между Европейским региональным бюро ВОЗ и Министерства здравоохранения Узбекистан на 2012-2013 годами".

Цель визита заключалась в ознакомлении и оценке всех действий противотуберкулезной программы в Бухарской области.

В визите участвуют медицинский специалист Европейского регионального бюро ВОЗ Мартин Ван ден Бум (Martin van den Boom), глава наднациональной лаборатории Гаральд Хоффманн (Harald Hoffmann, Германия), руководитель отдела исследований Национального центра туберкулеза и легочных заболеваний Грузии Нестани Туквадзе, национальный специалист по ТБ офиса ВОЗ в Венгрии Сзаболс Сзигети (Szabolcs Szigeti), национальный специалист по ТБ офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович, национальный специалист по ТБ офиса ВОЗ в Таджикистане Саехат Хасанова, а также представители офиса ВОЗ в Узбекистане Октай Гезалов, Жамшид Гадоев, Шараф Юлдашев и Дилрабо Ульмасова.

В ходе визита в областном управлении здравоохранения они провели встречу с руководителями управления здравоохранения области и районов.

После встречи делегация посетила областной, городской и районные туберкулезные диспансеры, управление санитарно-эпидемиологического контроля, областной СПИД центр, санаторий "Ситора и Махоса".

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