Визит делегации МИД РФ в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая в Ташкент для участия в двусторонних межмидовских политических консультациях прибыла с визитом делегация МИД Российской Федерации во главе с директором Третьего департамента стран СНГ Александром Стерником.

В ходе состоявшихся переговоров, прошедших в соответствии с Программой сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2014 год, стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-российской и региональной повестки дня, обменялись мнениями по некоторым международным проблемам.

Во встрече принял участие Посол России Владимир Тюрденев, сообщает МИД Узбекистана.

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