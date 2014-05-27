Обсуждены актуальные вопросы узбекско-израильских отношений

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая в Израиле прошел очередной раунд политических консультаций между делегациями министерств иностранных дел Республики Узбекистан и Государства Израиль, посвященный обмену мнениями по состоянию и перспективам развития узбекско-израильских отношений, как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также некоторым международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

В ходе состоявшихся переговоров в качестве наиболее приоритетных направлений развития межгосударственного парнерства стороны назвали сельское хозяйство, медицину, высокие технологии, туризм.

Кроме того, израильская делегация во главе с исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора по политическим вопросам МИД Даниэлем Кармоном была проинформирована о возможностях инвестиционного климата Узбекистана для иностранным инвесторов, в том числе, для реализации совместных проектов, в Свободной индустриально-экономической зоне "Навои" и Специальной индустриальной зоне "Ангрен", сообщает МИД Узбекистана.

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