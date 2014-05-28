В Бухаре прошел семинар в рамках реализации программы ООН

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. С 25 по 27 мая в городе Бухаре прошел интерактивный тренинг в рамках Летней школы по человеческому развитию, организованной Программой развития ООН в Узбекистане.

Мероприятие было нацелено на углубленное изучение Концепции человеческого развития, Целей развития тысячелетия, определенных ООН, подготовку тренеров по проведению аналогичных семинаров на региональных уровнях.

В мероприятии участвовали представитель регионального офиса ПРООН в Братиславе, лекторы Летней школы по человеческому развитию, 20 победителей онлайн-этапа летней школы из Андижанской, Бухарской, Наманганской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Ферганской областей и города Ташкента.

В ходе тренинга участники, в виде мастер-классов и ролевых игр, изучили основные направления и принципы Концепции человеческого развития, индикаторы и методы оценки экономического и социального состояния общества, вопросы экологической устойчивости. Также в курс входит изучение, сформулированных в 2000 год ООН Целей развития тысячелетия, которые включают в себя ликвидацию крайней нищеты и голода, достижение всеобщего начального образования, поощрение равенства женщин и мужчин, расширение прав и возможностей женщин, сокращение детской смертности, улучшение материнского здоровья и другие.

Стоит отметить, что Летняя школа проводится в Узбекистане с 2010 года. Она состоит из 2 частей. Первая – дистанционная, в ходе которой участники на протяжении нескольких недель изучают теоретические основы Концепции человеческого развития и Цели развития тысячелетия. Лучшие отбираются для дальнейшего прохождения интерактивного курса.

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