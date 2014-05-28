"Простые правила ведения здорового образа жизни"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 27 мая в городе Бухаре в целях пропаганды здорового образа жизни и повышения осведомленности молодежи о различных инфекционных заболеваниях было организовано мероприятие по инициативе Бухарского областного международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун".

В мероприятии приняли участие сотрудники областного международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун", учащиеся и преподаватели дома милосердия города Бухары и СМИ.

Выступавшие отметили значение и важность данного мероприятия и ознакомили участников с причинами и факторами приобщения молодежи к вредным привычкам (наркомания, алкоголизм и курение), путями заражения опасными инфекционными заболеваниями (ВИЧ/СПИД, туберкулез) и их негативными последствиями.

Также участники были проинформированы о негативных последствиях ранних и родственных браков, а также употребления алкогольных напитков и курения. В заключение мероприятия присутствующая молодежь была призвана к активному занятию спортом и пропаганде среди своих сверстников здорового образа жизни.

Затем был проведен бесплатный медицинский осмотр учащихся дома милосердия города Бухары.

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