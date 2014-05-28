В Узбекистан с официальным визитом прибыл Президент Латвии Андрис Берзиньш

ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая в Узбекистан с официальным визитом прибыл Президент Латвийской Республики Андрис Берзиньш. Визит был предпринят по приглашению Президента Узбекистана Ислама Каримова.

Официальной резиденцией латвийского лидера на время пребывания в Узбекистане стала резиденция Куксарой. Протоколом визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне между главами двух государств, а также в Ташкенте пройдет узбекско-латвийский бизнес-форум участием представителей правительственных и бизнес-кругов обеих стран.

По итогам переговоров планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать пакет документов, направленных на дальнейшее развитие узбекско-латвийского взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

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