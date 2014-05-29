Узбекский певец стал лауреатом конкурса в Болгарии

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. Отечественный исполнитель Matin, он же Хуршид Иногамов, занял второе место на международном конкурсе в Варне (Болгария). Здесь недавно прошел фестиваль-конкурс поп-музыки и молодых талантов "Discoverfest".

В конкурсе участвовало 22 исполнителя из разных стран, среди которых был и Matin, защищавший честь Узбекистана.

Он состоял из двух частей. В первой участникам нужно было исполнить любую композицию. Лучшие, по мнению жюри, проходили во второй этап, где им предстояло исполнить композиции уже собственного сочинения. Но и это еще не все. Лучших выбирали посредством зрительского голосования.

В первом туре Хуршид исполнил песню Хулио Иглесиаса "Historia de un amore" и моментально обеспечил себе серебряную награду. Во втором туре Хуршид исполнил композицию под названием "Some day" и в итоге был удостоен второй серебряной награды.

А победительницей конкурса оказалась болгарская певица Amira.

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