Владимира Набокова помнят и в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. Вечер "Память, говори!", посвященный знаменитому русскому писателю Владимиру Набокову, приуроченный к 115-летию со дня его рождения, прошел 26 мая в Российском центре науки и культуры (РЦНК).

О творчестве автора "Лолиты" рассказал руководитель клуба российской книги при РЦНК в Ташкенте, преподаватель кафедры русского и зарубежного литературоведения Национального университета Узбекистана Андрей Кучинский. Он подготовил и представил презентационный лекторий.

Личность Владимира Набокова во многом уникальна. В эмиграции в годы Второй мировой войны он жил в США и стал американским писателем (английский – его второй родной язык). Уроженец России по праву стал одним из классиков современной русской и американской литературы. Набокова считают своим ближайшим предшественником такие писатели, как Курт Воннегут, Джон Симмонс Барт и Томас Пинчон.

Помимо литературы, Владимир Набоков серьезно увлекался шахматами, энтомологией, боксом, теннисом. В Музее сравнительной зоологии Гарвардского университета он занимал должность куратора отдела чешуекрылых.

Вечер прошел в рамках объявленного в России Года культуры.

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