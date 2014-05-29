Сотрудники завода "Nestle-Uzbekistan" навестили детей и ветеранов в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. В течение нескольких дней сотрудники наманганского завода СП "Nestle-Uzbekistan" посетили сразу несколько объектов: дом престарелых "Саховат", Наманганское городское отделение фонда "Нуроний", Дом ребенка, соседнюю с заводом махаллю "Янги аср" ("Новый век"), где была оказана помощь десяти малоимущим семьям.

Представителя предприятия передали в дар продукцию компании – молоко, сливочное масло и питьевую бутилированную воду "Nestle". Завод перечислил средства Наманганскому городскому центру содействия занятости и социальной защиты населения для приобретения двух инвалидных колясок.

Закончилась благотворительная акция 27 мая визитом в детский дом № 26 "Мехрибонлик". Это стало уже доброй традицией, что сотрудники завода не просто приезжают в детский дом с вкусными подарками, но и проводят с ребятами различные игры, конкурсы, соревнования.

"Оказание поддержки нуждающимся путем проведения различных благотворительных акций является одним из принципов работы нашей компании", – отмечает председатель профкома завода Боситхон Хамидов.

По информации председателя Наманганского городского отделения фонда "Нуроний" Анвара Насреддинова, сейчас в городе проживают более 34 тысяч пенсионеров, 33 участника Второй мировой войны, 664 участника трудового фронта, 230 одиноких престарелых людей. "Благодаря благотворительной акции, проведенной заводом и переданным нам в дар продуктам, мы смогли оказать помощь около 40 одиноким и престарелым", – подчеркивает руководитель ветеранской организации.

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