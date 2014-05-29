



Народный артист России прочитает в Ташкенте "Маленькие трагедии" Пушкина



ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. В день рождения великого русского поэта и одновременно День русского языка (6 июня) народный артист России Виктор Никитин прочитает в рамках литературного концерта "Театр звучащего слова" "Маленькие трагедии" А.С.Пушкина. Мероприятие состоится в административном центре Ташкентской и Узбекистанской епархии. Концерт проводится при поддержке Фонда "Русский мир", Представительства Россотрудничества в Узбекистане, Московской филармонии, Ташкентской и Узбекистанской епархии, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества. Виктор Никитин – лауреат премии имени А. К. Толстого, лауреат 2-го Всероссийского конкурса исполнителей есенинской поэзии, лауреат премии "За лучшую мужскую роль" 1-го международного фестиваля камерных спектаклей "Славянский венец". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи