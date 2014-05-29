Немецкая пианистка сыграет Баха в четырех городах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. Посольство Федеративной Республики Германия в Ташкенте организовывает 3 июня в Большом зале Государственной консерватории Узбекистана концерт классической музыки в исполнении пианистки из Германии Анны-Марии Марковиной.

Как сообщает отдел культуры и прессы посольства ФРГ, в программу концерта включены произведения Карла Филиппа Эмануэля Баха. Кроме этого, два узбекских музыканта Бекзод Турдиев (най) и Акмаль Турсунов (гиджак) исполнят совместно с Анной-Марией произведения Иоганна Себастьяна Баха и Сулеймана Юдакова. А также она проведет мастер-классы для студентов Государственной консерватории Узбекистана и учащихся республиканских специализированных музыкальных академических лицеев им. Глиера и им. Успенского.

По окончании мероприятий в Ташкенте госпожа Марковина выступит с концертами и мастер-классами в музыкальных колледжах города Нукус (5 июня), Ургенч (6 июня) и Фергана (9 июня).

Анна-Мария Марковина родилась в Хорватии, получила образование в Берлине, Вене и Веймаре. В настоящее время она проживает в Кельне. Имеющая свой стиль исполнения пианистка очень рано начала свою музыкальную карьеру под руководством таких известных педагогов, как Виталий Маргулис, Анатоль Угорский и Паул Бадур-Шкода. Ее стиль исполнения объединяет техническое совершенство русской школы и интенсивное изучение фортепианной литературы в традициях Венской школы. Она выступала с концертами в более чем 40 странах и участвовала вместе со многими германскими оркестрами в больших концертах и за рубежом. Пианистка солировала в таких оркестрах, как Новый японский филармонический оркестр в Токио, Симфонический оркестр Оулу в Финляндии и Филармонический оркестр Румынского радио в Бухаресте. Анна-Мария в своей работе делает основной акцент на раскрытии личности композиторов и изучении психологии их произведений.

2014 год проходит под знаком 300-летия со дня рождения Карла Филиппа Эмануэля Баха. Анна-Мария Марковина записала полное собрание сочинений композитора в студии "Hänssler Classic" и за это была удостоена премии Германской критики звукозаписи.

Карл Филипп Эмануэль Бах родился 8 марта 1714 года в Веймаре и был вторым старшим сыном Иоганна Себастьяна Баха. Он служил при прусском дворе в Берлине и Потсдаме, а также в Лейпциге, Франкфурте на Одере и Гамбурге и является главным представителем музыкального сентиментализма, эпохи стиля между барокко и венским классицизмом. Многогранное творчество Карла Филиппа Эмануэля Баха охватывает произведения вокальной и инструментальной музыки, в особенности для клавишных инструментов, отмечается в сообщении посольства Германии.

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