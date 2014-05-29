После школы – в лицеи и колледжи

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. В 2014 году девятый класс общеобразовательных школ Чустского района закончат 4062 ученика. Все они продолжат учебу в профессиональных колледжах и академических лицеях.

"Непосредственное содействие в определении того, к чему склонен парень или девушка, оказывают центры психолого-педагогической профессиональной ориентации учащихся. По рекомендации центров юноши и девушки выбирают направления, соответствующие их способностям и интересам", – говорит руководитель районного отделения центра занятости Фатима Батирова.

Почти 4 тысячи учеников, закончивших 9-й класс в прошлом году, успешно продолжают учебу в профессиональных колледжах и лицеях. И в этом году намечено полностью охватить всех выпускников школ средним специальным образованием. С этой целью среди них проводятся опросы, изучаются их интересы, наклонности к определенным специальностям, подчеркивают в центре занятости.

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