Конкурс детских рисунков в честь Дня России пройдет в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. Представительство Россотрудничества при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан объявляют республиканский конкурс детских рисунков "С любовью к России", посвященный празднованию Дня России.

Как отмечается в сообщении представительства, творческое соревнование проводится с целью поддержать юных художников, эстетическое развитие подрастающего поколения Узбекистана.

В конкурсе могут участвовать юные мастера кисти в возрасте от 8 до 13 лет. Работы принимаются до 9 июня.

Победителям в номинациях обещаны путевки в один из летних оздоровительных лагерей Узбекистана.

День Росси отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация независимости Российской Федерации.

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