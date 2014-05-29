Факел игр "Баркамол авлод" прибыл в Чуст

Факел игр "Баркамол авлод" прибыл в Чуст29.05.2014 15:41
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. В среду факел игр студентов колледжей и лицеев "Баркамол авлод-2014" пересек перевал Камчик и прибыл в Чуст.
Здесь факел переночует и завтра продолжит путь в Наманган, где вечером состоится торжественная церемония открытия игр и зажжения огня.
Огонь "малой олимпиады", как называют эти соревнования в Узбекистане, был зажжен в обсерватории Института Академии наук "Физика-Солнце" в Паркенте (Ташкентская область).
Отсюда автомарафон с факелом в сопровождении 35 знаменитых узбекских спортсменов доехал до перевала Камчик, соединяющего Ферганскую долину с остальной частью страны. Здесь на высоте 2200 метров огонь игр был передан делегации Наманганской области, в составе которой чемпионы мира, победители и призеры международных турниров.
Следующим пунктом остановки стал древний Чуст. В этой райцентре Наманганской области была организована торжественная встреча факела. В парке культуры и отдыха вечером в среду огонь игр "Баркамол авлод" приветствовали школьники, студенты колледжей и лицеев, представители общественности. Состоялся концерт с участием звезд узбекской эстрады и местных исполнителей.
"Отдохнув", огонь игр продолжит свое путешествие в Наманган рано утром в четверг. Автомарафонцы и велосипедисты вечером привезут огонь на обновленный Центральный стадион "Навбахор", где и состоится церемония открытия игр "Баркамол авлод-2014" и зажжение факела в специально изготовленной чаше.
Огонь будет гореть в течение всех трех дней соревнований.
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