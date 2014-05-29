Победители игр "Баркамол авлод-2014" получат велосипеды

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. Помимо золотых медалей чемпионы начинающихся в четверг в Намангане игр "Баркамол авлод" получат в подарок велосипеды. Спонсором акции выступило предприятие по выпуску двухколесных машин в Хаккулабаде – райцентре Наманганской области.

Об этом сообщил на пресс-конференции для журналистов, освещающих крупнейшей спортивное событие Республики этого года, главный судья соревнования Мурод Алиев.

Велосипеды также получат все игроки команд-победительниц в баскетболе, футболе, гандболе, волейболе. Всего в программе соревнований – состязания по 16 видам спорта.

На пресс-конференции были приведены цифры, говорящие о масштабности игр. Так, в Наманган приехали почти 1 тысяча спортсменов, из них 342 девушки, 224 тренера, 180 судей, 15 представителей федераций видов спорта. Медали будут разыграны в 208 видах программы.

Освещать соревнования будут 140 представителей пишущей, снимающей и говорящей братии со всех концов Узбекистана. С арен в Намангане будут идти трансляции состязаний.

Помимо спортивной стороны, для гостей Намангана организуется большая культурная программа, позволяющая познакомиться с культурными достижениями региона, промышленными предприятиями.

Главный судья игр Мурод Алиев также отметил, что ныне соревнования стали более компактными за счет проведения предварительных квалификационных стартов. Так, в игровых дисциплинах участвую по 4 команды, они начнут сразу с полуфиналов, а затем разыграют главный и утешительный финалы. Примерно та же картина и в индивидуальных дисциплинах.

В этой связи один из журналистов поднял вопрос, чтобы по примеру крупнейших соревнований, таких как чемпионат мира по футболу, команды хозяев игр получали путевку в решающий этап автоматом. Например, в этом году сборная Наманганской области по футболу оказалась вне полуфиналов. Это заметно снизит зрительский интерес к соревнованиям. "Такие идеи есть. Над этим мы сейчас думаем", – сказал М. Алиев. Возможно, уже на следующих играх такое правило будет введено, добавил он.

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