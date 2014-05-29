Узбекистан и Южная Корея обсуждают вопросы развития торгово-экономических отношений

ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая в МИД Узбекистана прошла встреча руководителя ведомства Абдулазиза Камилова с заместителем министра иностранных дел Республики Корея Ан Чон Ги, прибывшим в Ташкент для участия в очередном заседании узбекско-южнокорейского межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. В беседе также принял участие Посол Республики Корея Ли Ук Хен.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе, сроки и содержание предстоящих политических контактов, предложения по расширению договорно-правовой базы сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана.

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