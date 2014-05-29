Делегация МИД Узбекистана провела в Израиле ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. 28 мая делегация Министерства иностранных дел Узбекистана, находящаяся с визитом в Израиле в рамках участия в очередном раунде двусторонних политических консультаций, была принята министром иностранных дел Государства Израиль Авигдором Либерманом.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по ряду международных проблем.

26-28 мая узбекская делегация также провела встречи и переговоры со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном, председателем Комитета Кнессета Зеэвом Элькиным и министром туризма Узи Ландау, в ходе этих встреч были рассмотрены практические аспекты отношений, включая ход проработки и реализации новых совместных проектов в различных сферах взаимодействия, сообщает МИД Узбекистана.

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