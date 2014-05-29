В Ташкенте прошли переговоры между узбекским и латвийским лидерами

ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. 28 мая в резиденции Куксарой прошли переговоры на высшем уровне между Президентом Узбекистана Исламом Каримовым и Президентом Латвийской Республики Андрисом Берзиньшем, пребывающим с официальным визитом в Узбекистане.

В ходе состоявшейся беседы в формате "один на один", а затем на переговорах в расширенном составе с участием делегаций обеих стран главы государств обменялись мнениями по вопросам региональной и международной политики, представляющим взаминый интерес, обеспечения безопасности и противостояния угрозам современности, развития торговых и экономических отношений, сотрудничества в области транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, культурных и гуманитарных контактов.

Также было уделено внимание теме рационального и справедливого использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии, исходя из общепризнанных норм международного права, в частности, Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 1992 год) и Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков (Нью-Йорк, 1997 год), с учетом интересов всех государств региона.

По итогам встречи лидеры Узбекистана и Латвии подписали совместное заявление, а также Межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках владельцев дипломатического паспорта, Меморандум о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии, Программу культурного сотрудничества на 2014-2016 годы.

По завершении переговоров латвийский лидер принял участие в бизнес-форуме представителей деловых кругов Узбекистана и Латвии, а затем посетил главную площадь страны, Мустакиллик, где возложил цветы к подножию монумента Независимости, а также осмотрел экспозицию Государственного музея истории Темуридов.

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