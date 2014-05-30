В Намангане прошел турнир среди слабовидящих шахматистов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. В специализированном информационно-ресурсном центре Наманганского областного общества слепых во вторник завершилось городское первенство по русским шашкам и шахматам.

В ходе шашечных баталий сильнейшим стал сотрудник ИРЦ Мурадилло Нарзуллаев, второе и третье места поделили Холмат Расулов и Асатилло Нарзуллаев.

В состязаниях по шахматам, которые прошли также интересно, победил Мамур Пулатов, второе и третье места заняли Гуломжон Жураев и Тешабой Исмоилов.

Победителям были вручены ценные подарки. А затем мероприятие перешло в иную – литературную – плоскость: участники обсуждали произведения Мухаммада Юсуфа, вслух читали его стихи. После этого чествовали ветеранов труда и трудового фронта, которые не успели побывать здесь накануне 9 мая.

"Мы стараемся приглашать всех, но далеко не все слепые и слабовидящие ветераны могут выбраться сюда вовремя: возраст, болезни, да и добраться сюда на общественном транспорте слабовидящему человеку нелегко, поэтому мы навещаем их, да и провести повторное мероприятие нам не в тягость", – сказал один из победителей Мурадилло Нарзуллаев.

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